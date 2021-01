Bucciantini: “Napoli? Questa contro il Verona è la sconfitta più preoccupante”

Marco Bucciantini, giornalista sportivo, è intervenuto nel post-partita di Sky Sport per commentare la sconfitta del Napoli: “Giocare con il Verona è come andare dal dentista già sapendo che hai le carie in bocca. Il Napoli ha fatto bene solo a inizio gara dominando per 20 minuti con Demme e Zielinski che fanno la partita. Il Verona, dopo il gol subito, ha reagito da squadra e ha vinto tutti i duelli a centrocampo. La sconfitta del Napoli è preoccupante, forse la più preoccupante delle sconfitte azzurre. La squadra azzurra si è trovata assediata dalla squadra gialloblù e non è riuscita ad avvicinarsi a Petagna e all’area avversaria”.