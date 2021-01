Andrè Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, nella conferenza in vista della sfida con il Monaco ne ha approfittato per parlare dell’innesto Milik: “Milik? Sono molto felice di averlo in rosa, cercavamo dall’estate un giocatore come lui in area di rigore. Monaco? Sarà convocato, ma non partirà titolare non gioca da luglio con il Napoli. Forse gli faremo giocare i minuti finali per fargli riprendere il ritmo”.