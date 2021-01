Lorenzo Insigne, il giocatore del Napoli, la bandiera, è entrato ancor di più nei cuori dei tifosi del Napoli per le lacrime che ha versato dopo la fine della partita: lui si sente sempre la pressione di dover dimostrare di più, perché figlio di una città che lo ama e lo odia, che lo apprezza e lo disprezza, che lo esalta e che lo maledice.

Ma molti gli riconoscono e non condannano Insigne per il rigore sbagliato, tranne qualche tifoso fuori dal coro. A placare queste critiche ci ha pensato il suo agente Vincenzo Pisacane, che ha parlato ai microfoni de Il Mattino dello stato emotivo del suo assistito. Queste le sue parole:

“Lorenzo è tranquillo: naturalmente è ancora un po’ dispiaciuto per la sconfitta, ma è già al lavoro per riscattarsi. Come al solito, molti opinionisti cono contro di lui e lo criticano da una radio o da una tv locale. Mi dispiace sentire certi commenti, anche perché tanti tifosi stanno con Lorenzo e gli stanno dimostrando tanto affetto e stima”.