Carlo Alvino: “Rinnovo Gattuso? Accordo trovato. Emerson Palmieri? Arriva solo in un caso”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: “Rinnovo Gattuso? Accordo trovato tra le due parti, manca poco a momenti potrebbe arrivare l’ufficialità. Mercato? Il Napoli lavora molto sia in entrata che in uscita. Llorente più vicino al Benevento che all’Udinese, ma il Napoli aspetta il pieno recupero di Osimhen. Partita decisiva potrebbe essere quella contro lo Spezia. Ghoulam, invece, al momento non ha offerte e su Malcuit si sono raffredate le piste Fiorentina e Parma. In entrata si lavora su Zaccagni, c’è un cosiddetto patto tra gentiluomini. Mercato estivo? Due nomi sul taccuino del Napoli. Il primo è Grimaldo che è il sogno mai realizzato del Napoli, ormai il terzo o quarto anno che ci prova. L’altro è Tavares, alternativa al primo. Rinnovi? Maksimovic non rinnoverà, ne sono quasi sicuro. Hysaj ancora tutto aperto, restano speranze sul prolungamento del contratto. Emerson Palmieri? Solo in caso delle uscite di Maksmimovic e Malcuit si potrebbe tentare un colpo last-minute alla Bakayoko”.