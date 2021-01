Altafini: “La chiave del match è stata la parata di Szczesny! Insigne? Voglio dargli un consiglio”

L’ex calciatore di Juventus e Napoli ed attualmente opinionista sportivo, Josè Altafini, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 per dire la sua sul match di ieri sera. Queste le sue parole: ” Insigne non può abbattersi! E’ il leader indiscusso della squadra di Gattuso e c’è ancora mezzo campionato da giocare. Il Napoli è sempre in corsa per le primissime posizioni ma, al momento, come Roma e Lazio è ancora un po’ discontinuo. Gattuso? Non discuto assolutamente l’operato dell’ex tecnico del Milan ma probabilmente avrei messo Mertens dal primo minuto. Il Napoli, soprattutto nel secondo tempo, è apparso piuttosto timoroso ed anche questo atteggiamento può essere da imputare ad una scelta di partenza di Gattuso.

Ad ogni modo la parata di Szczesny è stata miracolosa! Un goal di Lozano sul punteggio di 0 a 0 avrebbe cambiato radicalmente le sorti dell’incontro. Per concludere, vorrei ricordare a Lorenzo Insigne che anche giocatori del calibro di Baresi e Baggio hanno sbagliato il rigore decisivo alle finali del mondiale del 1994. Deve tornare tranquillo perchè il Napoli, senza di lui, non è la stessa cosa“.