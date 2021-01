ADL dopo l’assemblea di Lega: “Inutile rilasciare commenti adesso, vi spiego il motivo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato beccato dai giornalisti all’uscita dell’hotel milanese dove, in mattinata, si è tenuta l’Assemblea di Lega. Nella giornata di oggi infatti è arrivata la rielezione per il presidente di Lega Dal Pino e dell’AD De Siervo ma al patron azzurro è stato chiesto se si era discusso anche di altro. Queste le sue parole: “Inutile rilasciare dichiarazioni adesso! Ci sono alcune questioni rimaste in sospeso che sono ancora irrisolte, per questo motivo saremo di nuovo qui il 27 e il 28 gennaio. Prima di allora è inutile discutere“.

Inoltre alla domanda fatta sulla cessione di Milik ha risposto: “Lei pensava che non si sbloccasse?” A riportarlo è calciomercato.com.