L’ex calciatore tanto amato dagli italiani e non solo, Luca Toni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio: “Perché la nostra generazione è stata di sacrifici, ho sentito Gattuso che diceva che adesso i giovani stanno più al telefono che altro… A Verona vedevo i ragazzi più sui social che in palestra. Per questo i “vecchietti” sono un esempio e fanno ancora la differenza”.