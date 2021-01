Sky – Il Mapei non è in buone condizioni per la Supercoppa: richiesto intervento della Lega

Il giornalista Francesco Modugno sarà l’inviato che si occuperà del match tra Napoli e Juventus previsto per domani al Mapei Stadium per la finale di Supercoppa italiana. Il giornalista di Sky però ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 riguardo le condizioni del manto erboso che domani ospiterà le due squadre: “Atmosfera gelida e umida qui al Mapei Stadium, come temperatura siamo sotto lo zero. Chiudo con una postilla. Il terreno di gioco qui non è in grandissime condizioni, anche De Zerbi si era lamentano nei giorni scorsi. Con gli agronomi della Lega si sta migliorando la tenuta per quel che si può, con qualche intervento dell’ultim’ora. E magari anche l’aspetto estetico con della sabbia verde, si spera ci siano le condizioni migliori per giocare”.