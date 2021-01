Giordano: “Napoli motivato e pronto a vincere! Pirlo cambierà qualcosa rispetto all’Inter, vi spiego”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul match tra Napoli e Juventus valido per la Supercoppa italiana. Queste le sue parole: “Penso proprio che Pirlo cambierà qualcosa rispetto alla partita persa contro l’Inter. Se dovessero giocare come nella partita di San Siro veramente non saprei come potrebbero contenere calciatori velocissimi come Lozano o Insigne, penso proprio che il tecnico bianconero ci stupirà.

Squadra favorita? Ovviamente al momento non c’è! E’ una finale ed è per questo che i calciatori faranno di tutto per vincerla. Solo chi riuscirà a trovare le giuste motivazioni e una grande spinta dal punto di vista psicologico farà la differenza domani. Il Napoli viene da una strepitosa vittoria contro la Fiorentina mentre la Juventus vorrà riscattare la pessima figura fatta contro l’Inter. Sarà sicuramente un match emozionante sin dal primo minuto“.