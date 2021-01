Gattuso: “Petagna sta bene ma i miei complimenti vanno a Dries!”

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, hanno parlato, da Reggio Emilia, Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne.

In particolare il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Petagna e Mertens: “Petagna sta bene ha svolto completamente l’allenamento, domani sarà valutato meglio. A Dries bisogna fare i complimenti per quello che sta dando per recuperare prima possibile. Stringe i denti, non è al 100% ma se dovesse servire ci darà sicuramente una mano”.