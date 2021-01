Bucchi: “Petagna è simile a Mandzukic! Vi spiego come il Napoli può battere la Juventus”

L’ex calciatore del Napoli, Christian Bucchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sfida che gli azzurri affronteranno domani in Supercoppa contro la Juventus. Queste le sue parole: “Petagna mi ricorda molto Mandzukic, che tra l’altro ha appena firmato per il Milan. E’ il classico attaccante non bellissimo da vedere e che non fa molti goal ma è indispensabile per creare spazi per i compagni. Soprattutto quando si hanno giocatori rapidi come Lozano, Insigne e lo stesso Osimhen può essere determinante così come lo è stato con i due assist forniti contro la Fiorentina.

Juventus? L’Inter è riuscito a trovare il bandolo della matassa grazie alla sua ampiezza dovuta al 3-5-2! Sono riusciti sempre a saltare il pressing avversario ed è stata questa la chiave del loro successo. Il Napoli dovrà fare lo stesso se vorrà conquistare la Supercoppa, tenendo presente che anche la difesa al momento è un punto critico dei bianconeri. Solo Danilo pare poter reggere ma Bonucci e Chiellini, data l’età, appaiono piuttosto lenti e vulnerabili“.