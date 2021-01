Amoruso: “Juventus in difficoltà ma non è da sottovalutare! Vi spiego cosa deve temere il Napoli”

L’ex attaccante, Nicola Nick Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul prossimo match del Napoli che vedrà sfidare la Juventus in Supercoppa. Queste le sue parole: “Petagna è un buon giocatore ma non un campione! E’ passato dalla Spal retrocessa in Serie B al Napoli e non è lecito aspettarsi da lui tanti goal. In un Napoli al completo non sarebbe la prima scelta ma sta ampiamente dimostrando di poter essere utile alla causa qualora ce ne fosse bisogno.

Juventus? E’ una squadra che è guidata da un allenatore con poca esperienza ma il Napoli non deve assolutamente sottovalutarla. Ci si aspetta un riscatto dopo la tremenda figura fatta contro l’Inter a San Siro e sicuramente farà valere il grande carisma dei giocatori con più esperienza per provare a colpire sin da subito il Napoli. Occhio che hanno vinto 3 a 0 al Camp Nou contro il Barcellona in Champions, per cui il Napoli farebbe bene a partire forte proprio come fatto in occasione del match contro la Fiorentina“.