Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “E’ vero, sono davvero innamorato di Lorenzo Insigne. Con la Juventus sarà una partita di uomini veri, ma il terreno di gioco in cattive condizioni potrebbe frenare una partita spettacolare. Vorrei una gara aperta senza grandi tatticismi, ma credo che Gattuso e Pirlo giocheranno a scacchi”.