L’ex calciatore Vittorio Pusceddu ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Tra le cose, si è parlato anche di quella che può essere la corsa scudetto:

“Le due milanesi stanno andando bene, ma per me la Juventus non è ancora fuori: se vincesse il Napoli non sarebbe così distante. Chissà che nel girone di ritorno la differenza non li facciano gli scontri diretti, e con le big è difficile vederli sbagliare più di una partita”.