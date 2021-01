Reina: “Vittoria esaltante! Ritiro? Vi spiego”

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Marca, dopo la vittoria biancoceleste nel derby:

“Il 3-0 maturato l’altro giorno è stato una sorpresa perché non partivamo col favore del pronostico. Loro sono messi meglio in classifica perché sono stati più costanti ma in un derby non ci sono favoriti. Sono venuto qui dopo una mezza stagione molto intensa all’Aston Villa. Volevo essere ancora protagonista anche se sapevo che qui avrei trovato una sana concorrenza. Ho giocato di più di quanto mi aspettassi e spero di continuare così. Non penso a mettere una data di scadenza. Ora mi diverto molto e mi godo ogni giorno di più visto che sono consapevole che mi manca sempre meno alla fine della carriera. Quando non sentirò più le farfalle nello stomaco, farò altro. Fino a che ci riuscirò, continuerò a competere al massimo”.