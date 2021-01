Piccinini: “Il Napoli è ancora vivo dopo tutte le batoste, blackout superato!”

Il giornalista Sandro Piccinini, durante la messa in onda di ‘Sky Calcio Club’, ha parlato situazione che il club partenopeo sta passando e delle molteplici difficoltà incontrate durante questo periodo: “È passata la nottata, citando Eduardo e ricordando la partita a San Siro contro l’Inter. Quella è stata un po’ la svolta negativa della stagione. A Milano infatti il Napoli non meritò di perdere ed invece perse, s’infortunò Mertens, fu squalificato Insigne, poi è arrivata la malattia di Gattuso ed infine la beffa con lo Spezia. Sono tutte batoste pazzesche ed invece il Napoli è ancora vivo. Si è ripreso e in classifica ha la possibilità di recuperare, psicologicamente è una squadra compatta. Oggi ha giocato un calcio bellissimo, quando gioca bene e la squadra che forse riesce a dare maggior spettacolo insieme al Milan. È una squadra che ha delle grandi potenzialità ed era ancora senza Mertens, rientrante nel finale oggi, e Osimhen. Quindi la potenzialità c’è e se ha superato definitivamente il black out può dar fastidio”.