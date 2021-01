Insigne, l’agente: “E’ molto altruista e attaccato alla maglia. Sul rinnovo…”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Si vince come ieri e si è da Scudetto, poi si perde e la squadra diventa di nuovo scarsa. La squadra è forte, bisogna pensare anche che ci sono state delle assenze importanti, Insigne è stato squalificato e gli stessi Zielinski e Fabian hanno avuto il Covid. Lorenzo è molto attaccato alla maglia e va d’accordo con tutti. E’ troppo severo con sé stesso, giornate storte capitano a tutti, anche Ronaldo non è lo stesso da due partite. Ieri ha dato una palla meravigliosa a Lozano, è molto altruista e pensa in primis a al bene della squadra. Rinnovo? Vedremo a giungo, ora bisogna solo pensare a questa stagione”.