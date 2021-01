Grava: “Esordio Cioffi? Traguardo più bello da raggiungere, voglio ringraziare Gattuso e Giuntoli”

Gianluca Grava, direttore del settore giovanile del Napoli, ha parlato dell’esordio di Antonio Cioffi con la maglia azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ il traguardo più bello da raggiungere per chi fa questo lavoro. Voglio ringraziare pubblicamente Gattuso e Giuntoli, ma è giusto dividere i meriti con tutti per la crescita del ragazzo e di tutto il settore giovanile. Antonio è un ragazzo educato e riservato, che di impegna molto in quello che fa. In questo territorio c’è tanta qualità, ma è la testa che fa la differenza”.