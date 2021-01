Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, parlando della sue esperienza in azzurro, riguardante la vittoria della Supercoppa a Doha:

“Il Napoli ha i giocatori e l’esperienza per battere la Juve in Supercoppa. Per noi tifosi quella contro la Juve è sempre una partita speciale. Ricordo con grande emozione la vittoria di Doha. All’epoca la Juve si sentiva favorita, ma alla fine riuscimmo a dare una grande soddisfazione alla gente di Napoli. Che emozione i rigori, nessuno voleva calciarli. Io lo feci, perché volevo dimostrare ai tifosi che tenevo tantissimo alla maglia del Napoli, nonostante le parentesi Inter e Parma.

Zielinski mi ricorda Marek, spero che possa trovare presto la completa consacrazione. Koulibaly e Mertens sono due campioni, mi fa piacere vederli ancora a Napoli. Insigne è un piccolo gigante. Da lui la gente si aspetta sempre qualcosa in più, ma ha grande personalità. È il capitano giusto per il Napoli”.