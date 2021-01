Di Gennaro: “Juve, se perdi contro il Napoli…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà:

“La Juve quest’anno può perdere con chiunque. Se lo fa anche con il Napoli sarà un anno di transizione, ma non succede nulla. Pirlo doveva imparare e imparerà. Credo che la società sapesse di poter andare incontro a certe situazioni. E’ stata una scelta economica Pirlo, ma anche con la convinzione che sarebbe stato un anno diverso. La colpa della situazione è di tutti, non solo di Pirlo. Anche col Genoa non ho visto un vestito tattico preciso. Ho visto dei momenti di rilassatezza come mai prima. Alla Juve mancano due centrocampisti di livello internazionale”.