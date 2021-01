“Adorava Koulibaly e Mertens, stimava tanto anche Insigne, il suo sogno era vedere uno scudetto del Napoli dopo molti anni”.

Queste le parole di Diego Maradona Jr. in un’intervista esclusiva al Corriere del Mezzogiorno. Il ragazzo ha raccontato alcuni aneddoti che riguardano suo padre proprio in vista della Supercoppa italiana, primo trofeo che il Napoli si contenderà dopo la morte di Diego.

Maradona Jr. ha poi aggiunto: “Ho avuto la fortuna di vedere due gare contro la Juventus con papà, anche la prima di Higuain da avversario. Era il 29 ottobre, il giorno prima del suo compleanno, abbiamo visto la partita insieme ad Abu Dhabi. Era straordinario notare come a distanza di tanti anni la passione non si fosse assopita, sentisse ancora forte il legame con il Napoli, ricordo anche che imprecava in napoletano. Mi parlava spesso delle trasferte a Torino e Milano, dell’ ostilità nei confronti dei napoletani che si respirava negli stadi, si tratta di uno dei motivi per cui si immedesimò così tanto nella causa del Napoli. Quando avremo superato questa maledetta pandemia, sarebbe bellissimo inaugurare lo stadio Maradona con un’ amichevole contro l’ Argentinos Juniors, la prima squadra di papà. Quando potrò andare in Argentina, incontrerò la dirigenza di questa società, ho già avuto qualche contatto».