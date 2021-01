Caressa sul rinnovo di Gattuso: “Ora è pronto a firmare, il gruppo è con lui”

Il giornalista Fabio Caressa durante la messa in onda di ‘Sky Calcio Club’, ha parlato situazione che il club partenopeo sta passando e delle molteplici difficoltà incontrate durante questo periodo che hanno messo a rischio il rinnovo di Gattuso: “Rino si è convinto a firmare il rinnovo, la firma dovrebbe arrivare in settimana. Questo, secondo me, ha dato una spinta alla squadra, perché lo spogliatoio è molto compatto e legato al proprio tecnico. Il gruppo ha patito molto psicologicamente quel momento di grossa difficoltà del proprio allenatore, ma quando si superano certe difficoltà, ne esci più forte“.