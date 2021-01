Anche Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è duro con la squadra dopo l’orrenda prestazione di oggi; il ds dei gigliati ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club fiorentino e, per usare un eufemismo, non ha lesinato critiche alla sua squadra. Queste le sue parole:

“Innanzitutto voglio chieder scusa a tutti, sia i tifosi sia il presidente non meritano di vedere certe partite. Oggi la partita è stata a dir poco umiliante e non mi aspettavo questo netto passo indietro dopo le ultime gare. Da direttore sportivo io sono il primo che si è messo in discussione, ma in queste 20 partite che abbiamo dobbiamo dare tutto in campo. Tutti, a partire dai calciatori per arrivare alla società. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile se vogliamo ripartire dopo la figuraccia di oggi”.