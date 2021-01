Pirlo: “Pensavamo alla Supercoppa stasera? No, pensavamo solo all’Inter”

Andre Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus per commentare la sconfitta: “Questa sera pensavamo solo all’Inter, non alla partita di Supercoppa di mercoledì. La sconfitta è colpa nostra, avevamo troppa paura e abbiamo fatto molta fase difensiva, e non abbiamo trovato lo spazio giusto per fare la partita. Gli abbiamo lasciato troppo campo e loro ci hanno puniti. Peggior partita non potevamo fare. Ora bisogna però rialzarsi in vista della finale di mercoledì. Sono arrabbiato perchè in queste partite serve la rabbia per battere l’avversario”.