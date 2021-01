Chiellini: “Hanno messo più grinta di noi per vincere. Napoli? Dobbiamo ripartire…”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta con l’Inter: “Non siamo mai entrati veramente in partita, abbiamo perso tutti i duelli. Loro avevano più grinta di noi nel vincere. Abbiamo subito un colpo importante ma ci dobbiamo rialzare, tra tre giorni abbiamo una finale. Lukaku? Puoi provarlo a limitare ma non a fermare, ha una fisicità incontenibile. Napoli? Dobbiamo ripartire. Se il Napoli ci farà correre non c’è problema, ci sono momenti in cui bisogna essere umili e accettare di dare la palla agli avversari. Oggi questo punto è mancato, siamo tutti colpevoli”.