Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport dove ha parlato di tutti i giocatori di quella gloriosa spedizione mondiale, che in seguito sono diventati grandi allenatori.

Tra questi c’è anche Gattuso, forse il figlioccio di Lippi, dato che da lui ha imparato molto. E proprio rispondendo a una domanda su chi gli somigliasse di più, Lippi ha risposto con queste parole:

“E’ difficile dire a chi assomiglio o in chi io mi possa rivedere, ma nei rapporti con la squadra sicuramente Gattuso mi assomiglia molto. Il suo modo di fare è molto simile al mio e me lo dice spesso. Inoltre non si deve pensare che Gattuso sia solo rabbia e agonismo: lui è uno che ha tante idee ed è molto bravo a preparare le partite”.