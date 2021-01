Ospina: “Con Ancelotti e Gattuso un rapporto splendido. Supercoppa? Prima la Fiorentina”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

”Ogni allenatore ha una maniera diversa di lavorare. Io con Ancelotti avevo uno splendido rapporto e mi trovavo bene. Mi ha dato l’opportunità di venire a Napoli. Gattuso ha grinta e ci trasferisce fiducia. Vuole vincere e fare le cose nel migliore dei modi”.

Sulla Supercoppa: “Vincere aiuta e vogliamo portarla a casa. Ma c’è prima la Fiorentina domenica. Un passo alla volta. Faremo il massimo per vincere contro una squadra che ha valori e qualità. Anche in campionato daremo tutto noi stessi per vincere sempre”.