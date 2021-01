Tardelli: “Non solo Inter, Milan e Juventus: lo scudetto è tutt’altro che scontato, vi spiego”

L’ex calciatore di Inter e Juventus, Marco Tardelli, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport sulla sfida scudetto. Queste le sue parole: “Scudetto? Al momento mi sembra tutt’altro che scontato! Il campionato non è dei più belli ma è molto avvincente. Inter, Milan e Juventus restano al momento le favorite ma non è detto che riescano a mantenere questi ritmi fino al termine della stagione. Tra le altre squadre, quelle che possono dar più fastidio sono sicuramente Atalanta, Roma e Napoli.

I primi sembrano riaver trovato la retta via dopo un inizio tutt’altro che brillante, con Ilicic in quella forma e se dovessero ritrovare anche Gomez possono crederci seriamente. La Roma con Fonseca ha trovato il suo equilibrio anche senza Zaniolo. Gattuso invece è un uomo d’altri tempi! Dice sempre in modo chiaro ciò che pensa e i giocatori credono ciecamente in lui, recuperando Mertens e Osimhen diventerebbero ancora più competitivi“.