Pres. Empoli: “Sorpreso dalla decisione dell’ASL! Vi svelo le ultime sul futuro di Ricci e Bajrami”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match che ha visto il Napoli trionfare contro la sua squadra. Queste le sue parole: “Sono rimasto estremamente sorpreso dalla decisione presa dall’ASL nei nostri confronti. Qui in Campania sono arrivate più squadre a rischio, basti pensare al Genoa o al Milan ma i provvedimenti sono stati presi solo verso l’Empoli. Che stranezza!

Mercato? Sono un po’ stanco di dover parlare sempre dei soliti volti, non vorrei che crescessero troppo le aspettative nei loro confronti. Bajrami è un ragazzo con grandi doti tecniche a cui però manca ancora qualcosa. Ricci e Parisi? Per il secondo si è mossa più di una squadra estera, sicuramente però entrambi rimarranno in toscana almeno fino alla fine del campionato“.