Il medico dell’Empoli, Luca Gatteschi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport riguardo i positivi al Covid in squadra:

‘‘Solo stanotte abbiamo saputo che sul volo di ritorno da Cosenza c’era un positivo, fino all’ora di pranzo non abbiamo saputo il nome dei contatti stretti. Abbiamo effettuato i tamponi oggi e sono risultati tutti negativi ma l’ASL Napoli 1 ci ha indicato di far rimanere in albergo le persone a stretto contatto”.