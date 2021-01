Chiariello: “Insigne è un calciatore involuto! La Juventus ci distruggerà se continuiamo così”

Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha commentato, attraverso il suo editoriale, il match disputatosi al Maradona tra Napoli ed Empoli in cui i partenopei hanno centrato il passaggio ai quarti di finale soffrendo per tutti i 90 minuti: “Questa squadra mi innervosisce, oggi è stata la peggior partita mai disputata dal Napoli di Gattuso. Abbiamo visto veramente fare il bello e cattivo tempo dall’Empoli. È una vittoria di Pirro. Dobbiamo stare molto attenti, perché se giochiamo così come stasera, la Juventus ci distruggerà, non ho dubbi. Il Napoli è una squadra senza certezze. Ma guardate Insigne, è stato quello che ha salvato Gattuso contro il Torino, ma adesso non riesce a segnare in nessun modo. È un calciatore involuto, che sta vivendo un momento davvero difficile a livello psicologico. La squadra vista stasera contro l’Empoli è stata veramente inquietante. Devo dire che c’erano problemi di personalità anche prima, ma erano nascosti dal gioco di squadra quando c’era Maurizio Sarri sulla panchina degli azzurri“.