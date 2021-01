Sconcerti: “Onore al Napoli! Nessuna squadra in Europa è continua col quarto centravanti in rosa, vi spiego”

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sull’attuale periodo di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Osimhen prima dell’infortunio ha fatto 2 goal in sei partite. Se non si fosse fatto male contro la Sierra Leone e se avesse rispettato la stessa media goal in campionato anche nelle partite successive, il Napoli al momento avrebbe 6 goal in più. In classifica si tradurrebbero in almeno altri 3 o addirittura 4 punti guadagnati!

Le peripezie che in questo momento sta affrontando la squadra di Gattuso sono davvero pesanti e difficili da superare. Gli azzurri si trovano a pochi punti dalla zona Champions avendo giocato gran parte della stagione con Petagna titolare. Ora non me ne voglia l’ex centravanti della Spal ma nelle gerarchie d’avanti a lui ci sono almeno tre elementi se consideriamo anche Milik. Penso che nessuna squadra in Europa avrebbe la costanza che ha il Napoli in questo momento se dovesse giocare col quarto attaccante in rosa“.