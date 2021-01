Sconcerti: “Il Napoli ha molti problemi! Ora sono 6 le squadre da battere”

Il volto noto Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio circa alcune situazioni in casa Napoli: “Domenica il Napoli ha avuto la fortuna che era mancata con lo Spezia, segnando al novantesimo con un colpo di testa di Bakayoko: il Napoli ha dei problemi. Intanto, stanno giocando senza quattro centravanti come Osimhen, Mertens, Llorente e Milik. Se arrivi al quinto, dei problemi li hai perché il Napoli manca nella realizzazione, oltre alla lentezza e al disordine con cui porta avanti la palla dal basso. Più che di qualità secondo me è un problema di caratteristiche dei giocatori. Vedo almeno tre squadre superiori a loro, e altre tre con cui se la giochi: qualcuno quinto e sesto deve arrivarci“.