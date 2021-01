Pasqualin su Milik: “Il Marsiglia è il club più vicino: l’offerta c’è già!”

L’operatore di calciomercato, Claudio Pasqualin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su alcune situazioni di mercato: “Io credo che per Arek Milik si possa profilare una soluzione che vada bene un po’ a tutti. Secondo quanto mi risulta, il club più vicino al centravanti polacco è l’Olympique Marsiglia. C’è ancora una certa distanza tra la proposta dei francesi (dieci milioni) e la richiesta del Napoli (quindici milioni), ma la differenza potrebbe essere colmata dai bonus. Ho la sensazione che Arek Milik possa trasferirsi in Francia anche se non escludo completamente che altre società possano chiedere informazioni a De Laurentiis e Giuntoli per il calciatore. Mattia Zaccagni? Si tratta di un profilo certamente importante. Il centrocampista, al Verona, sta dimostrando tutte le sue qualità. Potrebbe approdare in Campania non ora, ma nel corso della prossima stagione”.