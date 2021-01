De Maggio: “Osimhen? L’infortunio non dovrebbe avere ulteriori complicanze, vi spiego”

Il noto giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle ultime notizie arrivate sull’infortunio di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “L’ex Lille al momento è ancora positivo al Coronavirus e, per questo motivo, penso sia ancora difficile ai medici azzurri fare degli esami completi sulla situazione alla spalla infortunata. Secondo il mio punto di vista non ci saranno ulteriori complicanze ma di più saprà dirci sicuramente il dottor Canonico, che ospiteremo ai nostri microfoni, dopo le dovute visite all’attaccante nigeriano“.