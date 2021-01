Collovati: “Al Napoli manca un calciatore come Allan! Fabian è un problema”

L’ex difensore Fulvio Collovati ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “La prestazione a Udine non è stata certamente positiva, ma quello che conta è il risultato. Nel Napoli ci sono delle attenuanti, le assenze in difesa e soprattutto quelle in attacco, è come se nell’Inter mancasse Lukaku, nel Napoli manca Mertens. Basta vedere la classifica marcatori di Serie A, nei primi posti non c’è un giocatore del Napoli, il problema è tutto lì. Con i gol di Mertens e Osimhen che mancano il Napoli potrebbe avere quei punti che mancano per essere tra i primi posti della classifica. Non credo che ci sia un problema del centrocampo a due ma l’assenza di un giocatore dalle caratteristiche di Allan. Fabian fa non è un giocatore d’interdizione e poi in questo momento ha un passo troppo lento, questo è un primo problema. Poi l’altro sono i troppi cambiamenti in difesa per via degli infortuni, si perde in questo modo un po’ di confidenza e affiatamento tra i difensori. L’inserimento di Demme a centrocampo potrebbe portare dei miglioramenti, però poi bisogna scegliere chi togliere tra Fabian e Bakayoko. Zielinski invece, visto il suo tato di forma, è giusto che giochi”.