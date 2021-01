Caputi: “Il Napoli può recuperare, Osimhen ha caratteristiche inedite”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Sembra che il campionato stia aspettando il Napoli. Nonostante i tanti punti persi dagli azzurri, con i prossimi scontri diretti che vedranno impegnate le squadre di testa, il Napoli potrebbe recuperare il terreno perduto”.

Sulla mancanza di Mertens e Osimhen – “Sicuramente si sta facendo sentire, soprattutto quella del nigeriano. Osimhen è un centravanti che ha caratteristiche completamente inedite rispetto agli altri, e proprio queste possono permettere al Napoli di cambiare il modo di giocare. Non dimentichiamoci cos’è accaduto con Lozano, che l’anno scorso sembrava un bidone. A inizio stagione Osimhen non segnava ma dava al Napoli opportunità di gioco che prima non aveva”.