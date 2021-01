Alvino: “L’Empoli va affrontato come se fosse la Juve! Su Osimhen…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, sa benissimo quali sono le insidie che può nascondere il match contro l’Empoli in Coppa Italia domani pomeriggio. La squadra deve fare come se affrontasse uno squadrone come la Juventus, con la consapevolezza che se la vinci hai semplicemente fatto il tuo dovere. Sulle condizioni di Victor Osimhen ho sentito pareri di illustri professori ma attendo notizie ufficiali dalla società. Non mi risulta che nessuno abbia visitato il calciatore, di conseguenza tutto quello che si sente a riguardo resta solo ed esclusivamente una mera supposizione. Futuro di Gattuso? Ho letto sui social l’hashtag #Gattusout. E’ qualcosa di assurdo da parte di persone che sfogano la loro rabbia tramite dietro ad un monitor. Va bene, benissimo il diritto di critica, ma si sta veramente esagerando”.