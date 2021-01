Stefano Antonelli, dirigente sportivo ed intermediario, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sulla questione Milik:

“Credo che su di lui ci sia stato il mondo intero, Atletico Madrid compreso, e De Laurentiis però ha deciso di arrivare fino in fondo. Se tanto mi dà tanto, per Milik non sarà facile venire fuori da Napoli. Farebbe comodo a tutti, ma penso che l’entourage del giocatore abbia scelto di portarlo via a zero. Adesso, però, De Laurentiis a zero non te lo dà”.