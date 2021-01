Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo molti giocatori di qualità, se non arrivi in Europa poi calciatori come Berardi, Boga e Locatelli ambiscono a giocare le coppe. Non deve esserci, però, la paura di iniziare un nuovo ciclo. Io non ho l’ansia di dover andar via per forza. Sono ambizioso, voglio riuscire a fare ciò che penso di saper fare, se sarà qua sarò contento”.