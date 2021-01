Musso: “Meritavamo di più. Hanno vinto grazie a un episodio”

Musso, portiere dell’Udinese, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Udinese Tv. Ecco quanto detto dall’argentino: “Hanno vinto grazie a un singolo episodio non meritavamo la sconfitta. Questo è il calcio, molto spesso anche se si gioca bene non si riesce a ottenere la vittoria. Noi rimaniamo con la testa sui nostri obbiettivi. Dobbiamo continuare così, con questo atteggiamento, e possiamo fare bene. Ora pensiamo alla Sampdoria, una squadra forte che può metterci in difficoltà”.