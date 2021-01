Mandragora: “Abbiamo concesso poco al Napoli, non meritavamo la sconfitta”

Mandragora, centrocampista dell’Udinese, dopo la sconfitta con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Udinese TV: “Un peccato non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo perso con un gol sul rigore e uno su punizione, c’è molto rammarico. Il Napoli ha fatto poco perchè gli abbiamo concesso poco, meritavamo di più non una sconfitta. Quel gol al novantesimo ha annullato tutto quello che abbiamo fatto nella partita. Non ho ancora trovato la condizione ideale, questa è la mia prima da titolare, ho bisogno di altri minuti. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, sperando in un risultato migliore e di fare punti”.