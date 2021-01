Sky, Italiano ammette: “Brutta prestazione ma anche così si vince! Possiamo restare in A!”

L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha rilasciato, al termine della gara, alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “È stata una gara di grande sacrificio e pazienza, il Napoli ci ha messo sotto ma siamo riusciti a tenere viva la partita ed è arrivata la vittoria. Il campionato è lungo, ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Abbiamo sempre fatto grandi prestazioni, ma non sono arrivate i punti”.

“Questa situazione ha portato tanta frustrazione. Le squadre come la nostra se perdono entusiasmo vanno in difficoltà. Mi auguro che questa vittoria possa riportare il sorriso che avevamo perso. Affrontiamo la prossima con entusiasmo, vincere qui è una grande iniezione di fiducia. Una vittoria così può essere una scintilla che può cambiare la testa di tanti ragazzi. Volevamo venire qui per muovere la classifica, abbiamo fatto risultato pieno. Spero che i ragazzi riescano ad essere più consapevoli dei propri mezzi. Con un po’ più di convinzione possiamo restare in serie A”.