Sky, Insigne: “Questa sconfitta è anche colpa mia e vi spiego perché”

Queste le dichiarazioni del capitano Lorenzo Insigne al termine del match tra Napoli e Spezia ai microfoni di Sky: “Faccio fatica a parlare perché dispiace. Ci abbiamo messo il cuore, ma oggi non è bastato. È stata una gara complicata fin dall’inizio, non siamo riusciti a portare il risultato a casa. Non dobbiamo abbatterci, fra tre giorni possiamo rialzare la testa. Vogliamo andare a Udine e fare risultato. Oggi è mancata cattiveria sotto porta. Lo Spezia ha fatto pochi tiri in porta. Per vincere bisogna buttare la palla in rete ed oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo rialzare la testa”.

Sugli obiettivi stagionali – “Dobbiamo continuare a lavorare, il campionato è lungo e ci sono tanti punti in palio. Dobbiamo dare il massimo e andare avanti”.

Sulle parole del mister – “Era amareggiato per il risultato. La prestazione c’è stata. Ci ha caricato, fra tre giorni abbiamo la possibilità di esprimerci al meglio contro l’Udinese. Sono venuto a parlare io perché è giusto così, sono il capitano. Oggi se abbiamo perso è anche colpa mia perché non sono riuscito a segnare. Spero di riuscirci dalla prossima partita”.