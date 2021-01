Pellissier: “Osimhen? Mi somiglia molto, è davvero forte! Vi dico la mia su Lozano e Petagna”

L’ex storico attaccante del Chievo, Sergio Pellissier, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua sull’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Queste le sue parole: “E’ un giocatore fantastico! Mi piace molto soprattutto per l’aggressività nel attaccare la porta e la profondità, in questo senso mi somiglia molto. Al Napoli può dare tanto, favorisce gli inserimenti delle ali e degli attaccanti che arrivano da dietro. Sarà sicuramente fondamentale per gli azzurri ritrovarlo quanto prima.

Petagna e Lozano? Il primo sta ampiamente dimostrando di poter reggere da solo l’attacco azzurro. Ha fatto una grandissima impressione e penso che Gattuso ci punterà anche quando tornerà l’attaccante nigeriano. Il messicano invece è un calciatore totalmente diverso rispetto all’anno scorso, quando hai la fiducia dell’allenatore dalla tua parte è tutta un’altra musica“.