Pedullà: “Zaccagni-Napoli? Per il momento sono solo rumors! Vi svelo quando si potrebbe chiudere”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, è intervenuto ai microfoni di WilliamHillNews per dare nuovi aggiornamenti su Mattia Zaccagni. Queste le sue parole: “Zaccagni è un calciatore che fa goal a tantissime squadre di Serie A. Ci sono le romane e le milanesi ma anche Fiorentina e lo stesso Napoli si sono fatte sotto per il gioiellino scaligero. Al momento però non ci risultano veri e propri contatti tra le società per chiudere l’affare ma solo qualche approfondita chiacchierata soprattutto da parte degli azzurri.

La richiesta dei gialloblu è vicina ai 20 milioni di euro ma si può chiudere per molto meno dato che il trequartista, al momento, ha solo un anno e mezzo di contratto. Per cui, con l’avanzare dei giorni, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente: a 10 milioni di euro più bonus si può chiudere! Il Napoli prende tempo e se dovesse affondare il colpo, con ogni probabilità, Zaccagni rimarrà a Verona fino alla fine della stagione in prestito così come accaduto per Rrahmani“.