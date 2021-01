Pardo: “Il Napoli doveva vincere dal primo minuto! Ecco chi ha fatto la differenza”

Il giornalista Pierluigi Pardo ha commentato così, ai microfoni di DAZN, la clamorosa sconfitta della squadra di Gattuso contro lo Spezia:“Primo quarto d’ora incredibile. Il Napoli poteva vincere dopo un minuto, ma non l’ha messa dentro per un tempo. Di fronte, lo ricordiamo, c’era un avversario che ha reagito ed ha ottenuto una vittoria storia: la prima di sempre in rimonta. Tra i grandi protagonisti del match M’Bala Nzola, che ha dimostrato di essere ‘giocatore’: lo si è visto anche nelle movenze, non solo nel gol. Agli azzurri è mancata un po’ di precisione. Al di là delle cose più appariscenti, l’attaccante dello Spezia ha dimostrato di essere un calciatore maturo. In un momento di grandissima sofferenza, al 95′, ha avuto la furbizia di fermarsi e prendere un calcio di punizione: a quel punto, guadagnare un calcio piazzato a favore significa rifiatare di 40 secondi e blindare il risultato. Sta facendo benissimo: i numeri parlano per lui”.