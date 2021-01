Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, nel pre match:

“Il calcio, per ottenere i risultati, bisogna saper giocare a calcio e con il coltello tra i denti. Zaccagno? Sono tante situazioni interessanti. Ora, la nostra priorità, è il mercato in uscita. Milik via? Vedremo come si evolverà, al momento ancora nulla è deciso sul suo futuro”