Il calciatore che ha chiuso il match tra Napoli e Spezia, Tommaso Pobega, ha rilasciato, al termine della gara, alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “È stata una bellissima emozione. Un successo fondamentale con una prova di carattere. Siamo andati uno in meno e abbiamo tenuto duro. E’ stato bello per me e per tutta la squadra”.