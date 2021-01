Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune dichiarazioni, pungenti e che lasciano pensare, ai microfoni di Campania Sport al termine della gara persa dal Napoli contro lo Spezia: “La Roma ha un allenatore in panchina vero, internazionale, che volevano buttare. Fonseca è un signor allenatore, non un work in progress. Tutte le rivali del Napoli per il quarto posto hanno vinto. Il Napoli non è una squadra, non ancora”.